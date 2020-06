Americhe: coronavirus Venezuela chiede a Onu di fermare "negligenza criminale" del Brasile

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Venezuela ha chiesto al segretario generale delle Nazioni Unite, Antonio Guterres, di intercedere presso il governo del Brasile per impedire che le politiche di "negligenza criminale" adottata dal presidente Jair Bolsonaro sul nuovo coronavirus possano mettere a rischio la "di milioni di abitanti" nel continente. In una lettera firmata dal rappresentante presso le Nazioni Unite Samuel Moncada, si parla della "pericolosa situazione che soffre l'America del sud, compreso il Venezuela, come risultato dell'aggressiva diffusione della Covid-19 e della irresponsabile azione del signor Jair Bolsonaro" presidente del paese dove si colloca "il maggior focolaio dell'infezione nella regione". Dopo aver rivendicato il successo delle politiche messe in campo da Caracas, Moncada ha ricordato gli oltre 800mila contagi del paese amazzonico, più del 10 per cento "di tutti quelli registrati a livello mondiale". Un "serio pericolo" che causa "profonda preoccupazione" considerati i 2.200 chilometri di frontiera binazionale e l'alto numero di venezuelani che - "in fuga dalla discriminazione, dalla xenofobia" - fanno rientro in patria mettendo a rischio "i protocolli" sanitari adottati da Caracas. (segue) (Brb)