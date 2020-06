Americhe: coronavirus Venezuela chiede a Onu di fermare "negligenza criminale" del Brasile (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In ultimo, Caracas accusa Brasilia di voler seguire l'esempio degli Stati Uniti minacciando l'uscita dall'Organizzazione mondiale della sanità (Oms), prova di una "minaccia al multilateralismo" in contrapposizione alla strada "fondamentale" della solidarietà. "Alla luce di tutto quanto scritto, possiamo affermare senza timore di esserci sbagliati, che oggi il presidente Jair Bolsonaro e il suo governo si sono trasformati nel peggior nemico degli sforzi per uscire vittoriosi dalla pandemia della Covid-19 nella regione dell'America latina e dei Caraibi", ha scritto Moncada chiedendo "molto rispettosamente" a Guterres di invitare Brasilia a "interromprere le sue azioni temerarie nella lotta contro questa malattia mortale. (segue) (Brb)