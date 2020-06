Lombardia: da Regione piano da 18 milioni in due anni per inclusione sociale di disabili gravi (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Gli interventi previsti - ha spiegato l'assessore - hanno una duplice destinazione, gestionale ed infrastrutturale. Nel primo ambito, verranno innanzi tutto promossi percorsi di accrescimento della consapevolezza, dell'abilitazione e dello sviluppo delle competenze per favorire l'autonomia e una migliore gestione della vita quotidiana da parte della persona con disabilità. Inoltre, verranno messi a punto percorsi di accompagnamento per l'uscita dal nucleo familiare di origine e verranno sostenuti interventi di domiciliarità presso soluzioni alloggiative che si configurano come Gruppi appartamento o co-housing". "Dal punto di vista delle infrastrutture - ha proseguito l'assessore Bolognini - sono previsti interventi sia per contribuire ai costi della locazione e alle spese condominiali, sia per la ristrutturazione degli alloggi e per la messa a norma degli impianti, la telesorveglianza o la teleassistenza. Tutto questo ha un obiettivo finale molto importante, che è il consolidamento, per la persona con disabilità, di una vita in un contesto differente da quello della famiglia d'origine o di deistituzionalizzazione". "L'impegno della Giunta nei confronti delle persone con disabilità è e rimane massimo - ha concluso l'assessore -. Colgo l'occasione per ringraziare le principali associazioni con cui il dialogo è costante e, anche in questo caso, è stato positivo. Per rendere attuativo il provvedimento abbiamo immaginato di costituire un apposito gruppo di lavoro che coinvolga i principali stakeholder per la stesura del programma operativo regionale. Vorremmo che tutto venisse approvato prima della pausa estiva, per mettere in condizione i territori di avviare progettualità specifiche" (Com)