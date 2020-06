Stati Generali: Lupoi (Studio Speri), semplificare procedure per rilanciare imprese

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Giorgio Lupoi, partner dello Studio Speri, in merito agli Stati Generali dell'economia in corso a Roma, a Villa Doria Pamphilj, afferma: "Semplificazione delle procedure e sburocratizzazione. Si tratta di punti essenziali, decisivi se si vuole far ripartire il Paese. Da attuare con trasparenza, ricorrendo al grande patrimonio di competenze del nostro Paese. Il Project management a supporto della Pubblica amministrazione è, sulla base della nostra esperienza nazionale e internazionale, il primo strumento per consentire l'apertura dei tanti cantieri ancora fermi, la ristrutturazione di edifici obsoleti e il recupero di quelli abbandonati e dismessi, la realizzazione di opere pubbliche strategiche nel settore delle infrastrutture". Dagli Stati Generali "voluti dal presidente del Consiglio Giuseppe Conte mi auguro - conclude in una nota - che emergano, in questa prospettiva, segnali chiari e risolutivi. Se anche Confindustria parla di 'politica degli annunci' e di Paese 'bloccato dalla burocrazia e incapace di decidere' evidentemente si sta facendo poco. Servono, invece, fatti concreti. Ed è quello che il sistema imprenditoriale chiede a gran voce e in tempi rapidi". (Com)