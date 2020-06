Ue: Borrell, India e Cina riducano forza militare e mostrino moderazione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Unione europea incoraggia India e Cina a mostrare moderazione e ad impegnarsi in una riduzione della forza militare. Lo ha dichiarato l'Alto rappresentante dell'Ue per la politica estera e di sicurezza, Josep Borrell, "alla luce dei recenti preoccupanti sviluppi lungo la linea di controllo effettivo tra India e Cina". Su questo, "l'Unione europea incoraggia entrambe le parti a mostrare moderazione e ad impegnarsi nella de-escalation militare. Esprimiamo i nostri profondi sentimenti per le vittime subite e offriamo le nostre condoglianze ai loro cari", ha aggiunto. "L'India e la Cina sono due partner molto importanti dell'Unione europea e sono attori cruciali per la stabilità regionale e globale. Confidiamo che sia le autorità indiane che quelle cinesi cercheranno di continuare il loro dialogo al fine di trovare soluzioni pacifiche alle loro differenze. Questo è fondamentale per costruire la fiducia e preservare la pace e la stabilità nella regione", ha concluso. (Beb)