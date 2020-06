Auto: Antitrust Ue apre indagine approfondita su fusione Fca-Psa (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In questa fase, la Commissione teme che l'operazione proposta possa ridurre significativamente la concorrenza per alcuni tipi di veicoli commerciali leggeri nei seguenti Stati membri come Belgio, Croazia, Repubblica Ceca, Francia, Grecia, Ungheria, Italia, Lituania, Lussemburgo, Polonia, Portogallo, Slovacchia, Slovenia, Spagna e Regno Unito. In molti di questi paesi, Psa e Fca avrebbero detenuto quote di mercato elevate, insieme alla più ampia gamma di marchi e modelli di tutte le dimensioni. Entrambe le parti appaiono particolarmente forti nel segmento dei furgoncini più piccoli, ci sono meno concorrenti nei furgoni che nelle autovetture, e nella maggior parte di questi paesi, tutti i concorrenti sarebbero significativamente più piccoli dell'entità risultante dalla fusione. L'indagine preliminare della Commissione mostra che Psa e Fca hanno storicamente gareggiato testa a testa per i furgoni in numerosi Stati membri dell'Ue e che i prezzi hanno posizionato i loro furgoni in modo simile. La fusione eliminerebbe quindi un importante vincolo competitivo per entrambi. La Commissione svolgerà ora un'indagine approfondita sugli effetti dell'operazione proposta per determinare se è probabile che riduca in modo significativo una concorrenza effettiva. (Beb)