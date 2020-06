Brexit: Germania, Ue prepari piano di emergenza in caso di mancato accordo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Ue e i suoi Stati membri devono prepararsi al fallimento dei negoziati sui rapporti con il Regno Unito dopo la Brexit, elaborando un piano di emergenza. È quanto chiede il ministero degli Esteri tedesco in un documento presentato al governo federale. Come riferisce il quotidiano “Handelsblatt”, il testo è stato preparato in vista della presidenza di turno del Consiglio dell'Ue che la Germania assumerà dal primo luglio prossimo per esercitarla nei sei mesi successivi. Secondo il ministero degli Esteri tedesco, il piano di emergenza per la Brexit deve essere elaborato a livello nazionale ed europeo. Il dicastero aggiunge che la “fase calda” dei negoziati sui futuri rapporti tra Ue e Regno Unito “probabilmente non inizierà prima di settembre”. Inoltre, il ministero degli Esteri tedesco critica il Regno Unito per essersi allontanato sempre più dal contenuto della dichiarazione sulle relazioni future concordata con l'Ue. Per esempio, diversamente da quanto convenuto, il governo britannico ha escluso ogni discussione con l'Ue sulla politica estera e di sicurezza comune. In questo modo, “il Regno Unito dipinge già da ora uno scenario minaccioso a Bruxelles”, si legge nel documento del ministero degli Esteri tedesco. Il dicastero accusa poi Londra di “aver voluto regolamentare il più possibile nel più breve tempo possibile, sperando in un successo negoziale all'ultimo minuto”. In tale contesto, è quindi “importante mantenere l'unità dei 27 Stati membri dell'Ue, continuare a insistere su progressi paralleli in tutti i settori” nei negoziati con il Regno Unito e “chiarire che non sarà alcun accordo a ogni costo”. Il periodo di transizione della Brexit terminerà alla fine dell'anno e, su decisione del governo britannico, non verrà prolungato. In tale fase, nel Regno Unito rimane in vigore il diritto europeo e dovrebbe essere concluso un trattato di libero scambio tra il paese e l'Ue. (Geb)