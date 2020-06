Coronavirus: Mattia (Pd), bonus simbolo gratitudine per lavoro straordinario operatori sanitari

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il bonus per gli oltre 13 mila operatori sanitari "è il simbolo di gratitudine che la Regione Lazio ha scelto per sottolineare la professionalità e l'umanità di tutte le donne e di tutti gli uomini che si sono impegnati in prima linea per l'emergenza Covid-19". Lo dichiara, in una nota, Eleonora Mattia, presidente della IX commissione Lavoro del Consiglio regionale del Lazio. "Il lavoro straordinario che ognuno di loro ha svolto - spiega - nel periodo più drammatico ha permesso, grazie anche all'osservanza delle regole del lockdown da parte delle nostre cittadine e dei nostri cittadini, di mantenere sotto il livello di guardia i numeri dei contagi nel Lazio". (Com)