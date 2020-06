Malta: ex ministro Cardona si dimette da vice leader Partito laburista

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il vice leader del Partito laburista di Malta, Chris Cardona, si è dimesso dopo le pressioni seguite alla sua comparsa in tribunale in connessione con l'indagine sull'omicidio della giornalista Daphne Caruana Galizia. Lo ha annunciato oggi il premier maltese, Robert Abela, spiegando di essere al corrente di una lettera di dimissioni presentata da Cardona al partito governativo. Secondo Abela, il processo per nominare un sostituto come numero due del Partito laburista è già cominciato ed un congresso nazionale della formazione politica di terrà nella seconda settimana di luglio. Le dimissioni odierne segnano per Cardona la fine della vita politica dopo 24 anni. Cardona, ex ministro dell'Economia nel 2017, ha negato fino ad oggi tutte le accuse nei suoi confronti anche se si era già dimesso da parlamentare nel mese di aprile. Abela nella giornata di ieri ha fatto sapere di aver chiesto a Cardona un passo indietro anche per quanto riguarda il suo ruolo nel partito. (Res)