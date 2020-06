Imprese: nel periodo di lockdown si sono avvantaggiate le aziende digitalizzate

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Osservatorio 4.Manager ha realizzato un monitoraggio su un campione di 11.500 imprese italiane del comparto agroalimentare, analizzando i trend di ricerca in rete, l'utilizzo da parte delle imprese di strumenti di comunicazione e commercio digitali. Lo riferisce un comunicato stampa, secondo cui la filiera agroalimentare italiana non può esimersi dall'utilizzo dei canali online, in quanto, nel prossimo futuro, non avere una presenza sulle principali piattaforme e canali digitali potrebbe tradursi nel perdere una parte significativa del mercato dei consumatori. "Oggi - dichiara Fulvio D'Alvia Direttore Generale di 4.Manager - l'importanza del commercio online non può più essere sottovalutata. A fare un "salto" di competitività sono chiamate in primo luogo le PMI, che dovranno strutturaree differenziare il proprio business e dotarsi di competenze specialistichesoprattutto manageriali, con figure quali l'E-commerce Manager e il Supply Chain Manager". Nel periodo di lockdown sono esplosi i volumi di ricerca con query legate a spesa/consegna a domicilio, in particolare in Lombardia, Piemonte ed Emilia Romagna, le regioni maggiormente colpite. I prodotti agroalimentari sono necessari a tutta la popolazione ed i volumi di vendita non solo non cambieranno ma addirittura potranno subire variazioni in positivo, in relazione alle dinamiche di consumo innescate dalla situazione di attuale emergenza. Ciononostante, solo il 18,1 per cento delle imprese agroalimentari monitorate possiede un sito internet aziendale, di questa percentuale il 12,2 per cento possiede una e-mail dedicata alle vendite e il 16,5 per cento possiede un proprio canale di e-commerce. (Rin)