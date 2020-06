Speciale infrastrutture: Trieste, Patuanelli e Fedriga confermano salvaguardia occupazionale di tutti lavoratori Ferriera di Servola

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro dello Sviluppo economico Stefano Patuanelli ha presieduto oggi in videoconferenza un incontro per definire gli ultimi aspetti relativi all'Accordo di programma per la realizzazione di interventi di tutela ambientale e riconversione industriale dell'area della Ferriera di Servola a Trieste. L'accordo - riferisce una nota del Mise - verrà sottoscritto nei prossimi giorni tra tutte le parti coinvolte, dopo che la Giunta regionale e quella del comune di Trieste avranno dato il loro formale via libera. All'incontro hanno partecipato il presidente della regione Friuli Venezia Giulia Massimiliano Fedriga e gli assessori Alessia Rosolen e Fabio Scoccimarro, il sindaco del comune di Trieste Roberto Dipiazza, il Commissario dell'autorità portuale Mario Sommariva e i rappresentanti del ministero dell'Ambiente, ministero delle Infrastrutture, Gruppo Arvedi, Icop, Invitalia, Anpal e Agenzia del demanio. (Com)