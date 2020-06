Speciale infrastrutture: M5s su Tav, anche Corte europea certifica spreco e ritardi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Anche per la Corte dei Conti europea la Tav Torino-Lione non sarà mai pronta per il 2030. Lo dichiarano le deputate e i deputati del Movimento 5 Stelle nelle commissioni Ambiente e Trasporti. "Per noi, da sempre, si tratta di un'opera non prioritaria e che una volta ultimata non sarà in grado di dare vantaggi ambientali ed economici. Nel suo rapporto, la Corte dei Conti Ue ritiene improbabile che la linea alta velocità - alta capacità possa essere pronta per la scadenza fissata e certifica che non si avrà alcun vantaggio per decenni", si legge in una nota. "Oltre ai ritardi enormi, all'inesistente beneficio ambientale, c'è il tema della lievitazione spropositata dei costi. Uno sperpero di denaro - proseguono - che poteva essere impiegato per infrastrutture davvero utili e necessarie al Paese, non certo per un'opera progettata decenni fa sulla base di scenari poco credibili anche per il massimo ente contabile dell'Unione Europea, che condivide il nostro scetticismo sulle ragioni di esistenza di questa opera e che con il tempo si rivelano sempre più insussistenti. Ribadiamo - aggiungono gli esponenti del M5s - che noi non siamo contrari a dare maggiori infrastrutture al Paese, ma saremo sempre fermamente contrari a quelle inutili e dannose: dobbiamo concentrare attenzione e risorse sulle opere davvero urgenti e indispensabili, in grado di migliorare la vita quotidiana dei cittadini e non su quelle pensate soltanto arricchire i soliti pochi", concludono gli esponenti del M5s nelle commissioni Ambiente e Trasporti della Camera. (Com)