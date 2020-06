Speciale infrastrutture: Gualtieri, salvaguardia catene valore e mercato interno è un bene comune

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La salvaguardia delle catene del valore e della stabilità del mercato interno deve essere intesa come un bene comune: serve un salto di consapevolezza e consenso. Così il ministro dell’Economia e delle Finanze, Roberto Gualtieri, al Festival dell’economia di Trento. Sottolineando la necessità di rafforzare gli investimenti lordi e pubblici e la spesa in ricerca e sviluppo, il ministro ha ribadito quanto sia importante promuovere “una migliore composizione del bilancio pubblico, in modo che sia più orientato a valori di crescita, coesione, innovazione e sostenibilità”. Nel suo intervento, Gualtieri ha poi sottolineato l’importanza di canalizzare l’enorme mole del risparmio privato, che spesso viene esportato, in investimenti nelle Pmi e nella capitalizzazione delle imprese. “Dobbiamo portare ovunque la banda larga, investire sulle infrastrutture, aiutare la capitalizzazione delle imprese e innovare di più, affrontando al contempo i problemi specifici che interessano alcune filiere produttive”, ha aggiunto Gualtieri. (Ems)