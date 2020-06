Tunisia-Germania: atterrato a Tunisi-Cartagine un cargo tedesco con attrezzature mediche

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un aereo militare tedesco, carico di attrezzature mediche, è atterrato questa mattina all'aeroporto di Tunisi-Cartagine. Si tratta di una donazione del governo federale tedesco per l'ospedale militare di Tunisi, nell'ambito della cooperazione tunisino-tedesca nella lotta contro il coronavirus, come spiegato dall'ambasciatore tedesco a Tunisi, Andreas Reinicke. Con un valore stimato di 80 mila euro (circa 256 mila dinari), questo aiuto consiste di 5.000 unità kit di test diagnostici, dispositivi di screening anti-Covid-19 e materiale di laboratorio. La cerimonia per la presentazione di questa donazione ha avuto luogo alla presenza del capo del servizio virologico presso l'ospedale militare di Tunisi, il colonnello Mohamed Ben Moussa, e l'ambasciatore tedesco a Tunisi. Si tratta della quarta spedizione di questo tipo nel quadro della cooperazione tra i due paesi dall'inizio della pandemia. Reinicke ha elogiato l'esperienza tunisina nella lotta contro il coronavirus, evidenziando in particolare il ruolo della società civile nella gestione della crisi legata alla Covid-19. Le azioni congiunte tra Tunisia e Germania in questo settore beneficiano del programma sulla "sicurezza biologica e sicurezza sanitaria" già avviato alcuni anni fa. La Germania ha recentemente consegnato al ministero della Difesa tunisina un laboratorio mobile di analisi microbiologiche e una prima donazione di attrezzature mediche lo scorso marzo. Il valore totale degli aiuti concesso dalla Germania ai servizi sanitari tunisini, dall'inizio della pandemia, ammonta a 280 mila euro (circa 894 mila dinari tunisini). (Tut)