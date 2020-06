Fisco: Gelmini (FI), rinviare tutte le scadenze di fine giugno

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sull'Imu-Tari il governo "non ci ha voluto ascoltare, e 25 milioni di cittadini hanno dovuto versare nei giorni scorsi ben 11 miliardi di euro". Lo afferma in una nota Mariastella Gelmini, capogruppo di Forza Italia alla Camera dei deputati. "Adesso, entro fine giugno - aggiunge -, andranno presentate le dichiarazioni dei redditi, e scatteranno le altre tasse da pagare, Irpef e Ires in testa. Gli italiani e le imprese sono allo stremo, strozzati da una crisi senza precedenti; i commercialisti in grande difficoltà, subissati da richieste di ogni tipo. Siamo ancora in tempo: fermiamo le macchine e vengano rinviate tutte le scadenze di fine mese. L'esecutivo, almeno questa volta, batta un colpo".(com)