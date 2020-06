Alitalia: Carrara (FI), governo litiga su poltrone e trascura mercato

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Maurizio Carrara, deputato di Forza Italia, sostiene che "'ipocrisia di questo governo non ha limiti". Il M5s, spiega in una nota, "lamenta le ingerenze della politica e Conte, costretto ad intervenire per supplire alle inefficienze di Patuanelli, dichiara che la newco Alitalia non sarà mai un nuovo carrozzone di Stato. Nel frattempo i due principali alleati di governo, M5S e Pd, litigano sul nome dell'amministratore delegato della nuova compagnia pubblica. Ma mentre il governo si spartisce le poltrone il mercato entra in fibrillazione per provvedimenti, quali quelli previsti nel dl Rilancio, non opportunamente condivisi con gli operatori del settore".(com)