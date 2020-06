Lazio: consiglio regionale approva legge cinema e audiovisivo, 62,5 milioni euro nel triennio 2020-2022

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Regione "riconosce, sostiene, valorizza e promuove le attività cinematografiche e audiovisive, quali forme di libera manifestazione del pensiero e di espressione artistica in grado di contribuire alla valorizzazione e allo sviluppo culturale, economico e sociale del territorio". Così recita l'articolo uno della proposta di legge regionale 174, d'iniziativa della Giunta regionale, "Disposizioni in materia di cinema e audiovisivo", approvata oggi dal Consiglio regionale del Lazio, presieduto da Mauro Buschini (Pd), con 24 voti a favore, quattro contrari, dieci astenuti. "La pl 174, illustrata all'Aula dal vicepresidente della Regione, Daniele Leodori (Pd), e approvata con alcuni emendamenti - si legge in una nota - prevede uno stanziamento complessivo nel triennio di 62,5 milioni di euro tra fondi regionali (35,6 milioni di euro) e fondi comunitari (26,8 milioni per il 2020). Il raggiungimento degli obiettivi indicati potrà avvenire attraverso interventi promossi o attuati direttamente dalla Regione e la concessione di sovvenzioni, contributi, agevolazioni (anche fiscali), sussidi e benefici economici o altre utilità, anche in forma di garanzie finanziarie, tramite il ricorso a procedure di evidenza pubblica. Con la pl 174, la Regione intende realizzare una serie di obiettivi di promozione e sostegno, attraverso gli strumenti del 'Documento programmatico triennale' e del 'Piano annuale degli interventi', avvalendosi anche del supporto della Fondazione film commission di Roma e del Lazio e della Fondazione Cinema per Roma, oltre che delle società strumentali regionali". (segue) (Com)