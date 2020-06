Lazio: consiglio regionale approva legge cinema e audiovisivo, 62,5 milioni euro nel triennio 2020-2022 (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- A questi si aggiungono, "con particolare riguardo alle coproduzioni internazionali, le risorse dei programmi operativi della programmazione 2014-2020, finanziati dai fondi strutturali europei, per un ammontare pari a 26,8 milioni di euro per l'anno 2020. Prima del voto finale, l'Aula ha approvato un ordine del giorno delle consigliere Marta Bonafoni (Lista Zingaretti) e Marta Leonori (Pd) che impegna il presidente della Regione, Nicola Zingaretti, e la Giunta regionale a mettere in atto tutte le azioni necessarie a prevenire la "desertificazione" di spazi culturali, a verificare l'esistenza di immobili di proprietà regionale da destinare ad attività culturali e a farsi promotori presso il Comune di Roma e i municipi della richiesta di un'analoga mappatura per quanto riguarda le proprietà comunali", conclude la nota. (Com)