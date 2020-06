Azerbaigian: presidente Aliyev a colloquio video con la nuova numero 2 della Banca mondiale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente dell’Azerbaigian, Ilham Aliyev, ha avuto oggi un colloquio in collegamento video con la nuova vicepresidente della Banca mondiale per l’Europa e l’Asia centrale, Anna Bjerde, e con il direttore generale dell’istituto per il Caucaso del sud, Sebastian Molineus. Lo riferisce il quotidiano “Trend”, secondo cui il contatto è avvenuto su iniziativa della Banca mondiale. Per l’Azerbaigian hanno partecipato anche l’assistente presidenziale Natig Amirov e il presidente della Banca centrale Elman Rustamov.(Res)