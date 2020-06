Russia: ministero Esteri, videoconferenza con omologhi India e Cina prevista il 23 giugno

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La videoconferenza dei ministri degli Esteri di Russia, India e Cina è prevista per il 23 giugno ed è in fase di preparazione. Lo ha annunciato la portavoce del ministero degli Esteri russo, Maria Zakharova, nel corso di un briefing con la stampa. Secondo quanto riferito da Zakharova, "ci sarà uno scambio sostanziale e dettagliato di opinioni sulle tendenze che si stanno sviluppando, a seguito della pandemia, in ambito politico, economico, finanziario e in altri settori”.(Rum)