Decreto Liquidità: Abi, nuova circolare alle banche su modifiche in tema di garanzie

- L'Associazione bancaria italiana (Abi) ha immediatamente diffuso alle banche una nuova circolare relativamente ai finanziamenti garantiti dal Fondo per le piccole e medie imprese, come modificato dal Parlamento nel corso di conversione in legge del decreto 8 aprile 2020 n. 23, appena la normativa è stata completata, con l'approvazione delle modifiche apportate all'articolo 13 del decreto Liquidità da parte della Commissione europea e la pubblicazione della nuova comunicazione, del 17 giugno, da parte del gestore del Fondo. Stando al relativo comunicato stampa, nella circolare sono riportate le principali novità e la loro declinazione operativa, come indicate anche nelle comunicazioni del Fondo di garanzia per le Pmi. Particolare attenzione è rivolta ai finanziamenti garantiti al 100 per cento per adeguarli alle nuove condizioni introdotte dalla legge di conversione che ha previsto, tra l'altro, di allungare la durata del finanziamento fino 10 anni e di aumentare l'importo erogabile fino a 30 mila euro. In particolare, per i finanziamenti che sono già ammessi all'intervento del Fondo ma non ancora erogati dalla banca deve essere inviata al gestore del Fondo una semplice richiesta di conferma della garanzia già concessa. (segue) (Com)