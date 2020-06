Serbia-Ungheria: ministro Szijjarto a Belgrado auspica maggiore coordinamento tra i due paesi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro degli Esteri ungherese Peter Szijjarto, in visita a Belgrado, ha affermato che è giunto il momento di agire per riavviare le rispettive economie e sia la Serbia che l'Ungheria potrebbero farlo con successo lavorando a stretto contatto. In una conferenza stampa congiunta con la sua controparte serba, Szijjarto ha affermato che l'epidemia ha messo in evidenza la quantità di infrastrutture est-ovest che attraversano Serbia e Ungheria. "Dovremmo trarne vantaggio, nei prossimi mesi e anni ci saranno importanti sviluppi infrastrutturali congiunti", ha detto il capo della diplomazia di Budapest. Szijjarto ha affermato che la pandemia ha dimostrato "più chiaramente che mai che ungheresi e serbi siamo strettamente interdipendenti, una relazione rafforzatasi durante la pandemia". Il confine tra i due paesi è stato riaperto a una velocità record, ha aggiunto, facendo notare che la Serbia è stata il primo paese con cui l'Ungheria è stata in grado di aprire completamente il suo confine e il primo paese extra Ue ad aprire un confine con uno stato membro dell'Unione. (segue) (Seb)