Serbia-Ungheria: ministro Szijjarto a Belgrado auspica maggiore coordinamento tra i due paesi (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Szijjarto ha osservato che entrambi i paesi stanno collaborando per migliorare la linea ferroviaria Belgrado-Budapest, per rinnovare la linea ferroviaria Subotica-Seghedino e per costruire un nuovo gasdotto per trasportare il carburante dal gasdotto Turkish Stream dal sud all'Europa centrale, con capacità di espandersi a quasi 10 miliardi di metri cubi nei prossimi anni. Nel frattempo, il ministro ha affermato che l'Ungheria ha beneficiato di una Serbia forte e ha osservato che il governo ungherese ha fornito 9,1 miliardi di fiorini (26 milioni di euro) a sostegno di nove investimenti in Serbia da parte di imprese ungheresi nei settori dell'agricoltura, della trasformazione alimentare e delle costruzioni. Altri 25 miliardi di fiorini (72 milioni di euro) saranno disponibili per le aziende ungheresi per fare investimenti. (segue) (Seb)