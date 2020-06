Serbia-Ungheria: ministro Szijjarto a Belgrado auspica maggiore coordinamento tra i due paesi (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sul tema delle elezioni serbe di domenica, Sziijarto ha detto che l'Ungheria non interferirà nel voto, ma ha ricordato che "il partito che rappresenta gli ungheresi in Vojvodina fa parte della coalizione di governo e speriamo avrà la possibilità di partecipare a importanti processi decisionali riguardanti il futuro della Serbia, e anche perché le relazioni tra Ungheria e Serbia si sono trasformate in un'amicizia storica". Il capo della diplomazia di Belgrado Ivica Dacic ha ringraziato l'Ungheria per il suo sostegno nel corso delle sue iniziative di integrazione europea e durante l'epidemia di coronavirus. Dacic ha aggiunto che Szijjarto è stato costantemente il più forte sostenitore dell'integrazione della Serbia in Europa. Le relazioni tra Serbia e Ungheria, ha affermato, sono "eccezionali", e anche il governo serbo ha mantenuto ottime relazioni con "il più importante partito degli ungheresi della Vojvodina", l'Alleanza degli ungheresi della Vojvodina. (Seb)