Milano: Sollazzo (misto), progetti del nuovo San Siro non convincono, siamo lontani da soluzione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Bisogna innanzitutto denunciare il fatto che assistiamo a un ritardo esagerato col quale la documentazione venga fornita in ritardo ai consiglieri. Ma a prescindere da questa condizione di fondo, i progetti allo stato attuale continuano a non convincere perché adesso c'è un aggravante in più: voler provare a conservare il ricordo del vecchio stadio mantenendo giusto una porzione di vecchia struttura come 'souvenir'. Mi sembra davvero una presa in giro nei riguardi della cittadinanza , indipendentemente dal tifo verso le due compagini". Lo afferma il Consigliere Sollazzo al termine della Commissione Bilancio/Sport/Urbanistica sugli aggiornamenti della progettualità sullo stadio Meazza di San Siro. "Esagerata la richiesta di 180 mq di volumetria con il pretesto di garantire la sostenibilità economica di questa operazione - sottolinea Sollazzo - un'operazione che in ogni caso non risolleverà i due club da un punto di vista tattico e di appeal sulla cittadinanza fintanto che non ripartirà un vero progetto calcistico. E rimane il fatto che i due progetti (molto simili e fin troppo omologati con altri esempi europei e italiani) cambiano solo la silhouette della struttura sportiva rendendola leggera e meno capiente e non hanno nulla a che vedere con la sfarzosità e l'eleganza della attuale 'Scala del calcio' ". "In un periodo così arduo come quello post Covid 19 - conclude Sollazzo - credo che sia inadeguato e rischioso un investimento di questo tipo che non rispetta nemmeno la voce della verità di tanti comitati e associazioni che vivono il quartiere in prima persona. Mi dispiace ma siamo ancora lontani da una soluzione finale".(Com)