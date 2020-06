Russia-Ucraina: ministero Esteri russo, Kiev ha status di partner Nato per motivi politici

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Ucraina ha ricevuto lo status di partner Nato con capacità ampliate per motivi politici, una decisione del genere incoraggia il corso distruttivo di Kiev. Lo ha affermato la portavoce del ministero degli Esteri russo, Maria Zakharova. "Indipendentemente da ciò che la Nato dice riguardo a questa decisione, il motivo politico è ovvio. Kiev sabota apertamente l'attuazione degli accordi di Minsk, cosa che l'alleanza stessa ha detto molte volte. Kiev continua a condurre una guerra nel Donbass, (la decisione) semplicemente non può essere valutata diversamente, se non come intenzionale incoraggiamento di un corso così distruttivo da parte delle autorità ucraine", ha dichiarato Zakharova durante il briefing. (Rum)