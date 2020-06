Spagna: Banca centrale, a metà marzo riduzione Pil del 34 per cento a causa del Covid-19

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le misure restrittive adottate dal governo spagnolo per contrastare la diffusione del coronavirus nel paese hanno provocato nelle ultime due settimane di marzo una riduzione del 34 per cento del Pil. E' quanto emerge da un rapporto reso noto oggi dalla Banca centrale che ha segnalato come i settori più colpiti siano state le attività artistiche, del tempo libero e dei servizi alla persona (-73 per cento) e per quelle commerciali, trasporti e alberghi (-71 per cento). Edilizia e le attività professionali e scientifiche hanno subito un calo del 52 per cento. Lo studio evidenzia che la contrazione nel settore alberghiero e della ristorazione è stato particolarmente grave in Italia e Spagna, dove il peso di questi comparti è maggiore rispetto ad altri paesi dell'Unione europea. (Spm)