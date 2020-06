Cina-India: scontri al confine, Ue invita al dialogo e a evitare ulteriori violenze

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Unione europea (Ue) esorta India e Cina a esercitare moderazione, impegnarsi nella progressiva riduzione dell'impegno militare e a continuare a dialogare in seguito al violento scontro nella valle del Galwan, nel Ladakh, che ha portato alla morte di almeno 20 soldati indiani. "Alla luce dei recenti preoccupanti sviluppi lungo la linea di controllo effettivo (Lac) tra India e Cina, incoraggiamo entrambe le parti a mostrare moderazione e ad impegnarsi nella de-escalation militare, nonché a proseguire il dialogo", ha affermato Virginie Battu-Henriksson, portavoce dell'Ue per gli Affari esteri e la politica di sicurezza. "Questo è fondamentale per costruire la fiducia e raggiungere una soluzione pacifica che è essenziale per preservare la pace e la stabilità nella regione", ha aggiunto.(Cip)