Regno Unito: premier Johnson coinvolto in incidente stradale vicino a Westminster

- Il premier britannico Boris Johnson è rimasto coinvolto in un incidente stradale mentre lasciava il parlamento questo pomeriggio. Lo riporta la stampa locale. Il portavoce del primo ministro ha confermato che non ci sono stati feriti. Johnson si trovava all'interno della sua automobile tra l'uscita della sede del parlamento di Westminster e l'omologa piazza, quando un dimostrante è corso in mezzo alla strada causando un incidente tra la macchina del premier e quella delle sue guardie di sicurezza. La manifestazione di cui faceva parte il dimostrante riguardava le operazioni della Turchia contro i ribelli curdi nel nord dell'Iraq. L'uomo è stato arrestato dalla polizia. (Rel)