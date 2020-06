Nato: Stoltenberg, oggi a ministeriale Difesa risposta a missili russi e missioni in Afghanistan e Iraq

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Alla prima giornata di lavori della riunione ministeriale Difesa della Nato si parlerà di come rispondere al dispiegamento di missili russi e delle missioni e operazioni della Alleanza, soprattutto di quelle in Afghanistan e in Iraq. Lo ha detto il segretario generale della Nato, Jens Stoltenberg, aprendo i lavori della riunione. "La Nato sta rispondendo a Covid-19 e si sta preparando per una possibile seconda ondata. Ma le minacce alla sicurezza che abbiamo affrontato prima della pandemia non sono scomparse. Quindi dobbiamo continuare a fornire sicurezza ai nostri quasi un miliardo di cittadini", ha detto. "Dobbiamo mantenere deterrenza e difesa e la nostra disponibilità operativa. Oggi discuteremo di come rispondere alla crescente minaccia rappresentata dai missili nucleari capaci della Russia. E discuteremo anche delle missioni e delle operazioni della Nato con particolare attenzione all'Afghanistan e all'Iraq", ha aggiunto. (Beb)