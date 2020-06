Speciale scuola: Ascani (Pd), cronoprogramma su utilizzo 330 milioni di fondi per edilizia leggera

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sull’utilizzo dei 330 milioni di fondi per l’edilizia leggera, stanziati per permettere ai nostri studenti di tornare in classe a settembre in sicurezza, abbiamo messo a punto un cronoprogramma serrato che si chiude alla fine di questo mese. Sappiamo che non c’è un minuto da perdere. Lo scrive su Facebook il viceministro del ministero dell'Istruzione, Anna Ascani. "Venerdì scorso abbiamo aperto gli applicativi di registrazione agli Enti Locali, in modo tale da velocizzare le procedure. Entro la fine di giugno verrà pubblicato il riparto dei fondi a Comuni, Province e Città Metropolitane, suddivisi in base ai criteri definiti con Anci, Upi e Regioni. I cantieri così finanziati - si legge nel post - potranno partire subito, senza lungaggini burocratiche, grazie ai poteri commissariali assegnati ai Sindaci e ai Presidenti di Province e Città Metropolitane nel decreto scuola", dichiara. "Intanto gli incontri con le Regioni proseguono oggi con Friuli Venezia Giulia, Abruzzo e Sardegna, cui seguiranno Sicilia e Molise. Grazie a questo confronto importante - aggiunge Ascani - possiamo mettere a disposizione di tutti i soggetti coinvolti - Regioni, Province, Comuni, Città Metropolitane, uffici scolastici regionali e dirigenti scolastici - una banca dati condivisa con tutte le informazioni relative alle aule delle nostre scuole e programmare insieme i passi da fare per risolvere tutte le criticità. Tornare tutti a scuola a settembre, in presenza e in sicurezza, è un imperativo che non possiamo disattendere", conclude il viceministro. (Rin)