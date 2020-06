Speciale scuola: al via esami di maturità per 22.260 studenti di Milano e provincia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Al via per 22.260 studenti di Milano e provincia gli esami di maturità, quest'anno solo orali, per via dell'emergenza sanitaria. I maturandi degli istituti statali - fa sapere l'Ufficio scolastico territoriale in una nota - sono 19.633, mentre 2.627 quelli delle scuole paritarie. Cinquecentocinquantaotto invece i presidenti di commissione coinvolti negli esami, con l'ufficio scolastico territoriale che assicura che "a oggi tutte le commissioni sono al completo". Il dirigente Marco Bussetti, ministro dell'Istruzione del primo governo Conte, domani andrà a portare il suo saluto e il suo "in bocca al lupo" simbolicamente a tutti gli studenti, ai docenti e i presidenti di commissione, attraverso la visita al liceo privato paritario Gonzaga e al liceo pubblico Virgilio di Milano. A salutare i maturandi in Lombardia ci sarà anche la ministra dell'Istruzione Lucia Azzolina, attesa in mattinata all''I.T.S. "Giacomo Quarenghi" di Bergamo. "Ci tenevo a dare un messaggio di vicinanza molto concreto. Ci sono territori che hanno sofferto più di altri. E che quindi hanno dovuto mettere ancora più impegno e responsabilità per affrontare questi esami di Stato in presenza", ha spiegato Azzolina. (Rem)