- Il presidente di Fratelli d'Italia, Giorgia Meloni, afferma che "mettere in ginocchio la scuola paritaria vuol dire mettere in crisi tutto il sistema dell'istruzione, con danni enormi per le famiglie, gli studenti e lo Stato. Solo chi è accecato dall'ideologia come il M5s non lo capisce - sottolinea su Twitter -. Difendiamo la libertà educativa". (Rin)