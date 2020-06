Speciale scuola: Trump, tutti i bambini devono avere accesso a istruzione di qualità

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente Trump ha descritto la questione della scelta della scuola per i bambini come la questione dei diritti civili del decennio "e probabilmente oltre". Lo riporta il sito "The Hill". Trump ha pronunciato osservazioni alla Casa Bianca dopo aver firmato un ordine esecutivo sulla riforme della polizia. "Stiamo combattendo per la scelta della scuola, che in realtà è i diritti civili di tutti i tempi in questo paese", ha detto Trump, spiegando che "tutti i bambini devono avere accesso a un'istruzione di qualità". Il posto in cui un bambino nasce, ha continuando il presidente, "non dovrebbe mai determinare il suo futuro, ed è quello che stava succedendo", ha continuato. "Tutti i bambini meritano pari opportunità perché siamo tutti resi uguali da Dio". L'amministrazione Trump ha sempre sostenuto che una maggiore libertà di scelta tra scuole pubbliche e private consentirebbe ai residenti che vivono in comunità in difficoltà a mandare i propri figli in istituti scolastici più competitivi. (Nys)