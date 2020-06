Polonia-Usa: presidente Duda potrebbe incontrare presto Trump a breve (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Secondo quanto riferito da "Politico" le informazioni sulla prevista visita di Andrzej Duda sono state confermate da un funzionario governativo in Polonia che ha anche precisato che il vertice riguarderebbe la creazione di "Fort Trump", ovvero una base permanente di soldati statunitensi in Polonia. Secondo il quotidiano, la visita di Andrzej Duda, se si concretizzerà, sarà un'opportunità per Donald Trump per annunciare l'aumento del numero di truppe statunitensi di stanza in Polonia. "Politico" ricorda che il presidente degli Stati Uniti lunedì ha confermato le informazioni sulla riduzione del numero dei suoi soldati di stanza in Germania. (Vap)