Carceri: Bonafede, gratitudine a Polizia penitenziaria di Santa Maria Capua Vetere

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro della Giustizia, Alfonso Bonafede, ha voluto esprimere la sua "vicinanza e gratitudine" ai poliziotti penitenziari, alcuni dei quali feriti nel corso dei disordini verificatisi nel carcere di Santa Maria Capua Vetere sabato scorso, per "il coraggio, l’impegno e la dedizione che dimostrano costantemente". Il guardasigilli lo ha detto nel corso del question time alla Camera in risposta ad un'interrogazione sulle iniziative a favore del Corpo della polizia penitenziaria, alla luce di recenti vicende che hanno interessato la casa circondariale di Santa Maria Capua Vetere (Morrone-Lega). "Le complesse dinamiche della vita carceraria rendono il compito svolto dalla Polizia penitenziaria molto delicato. Gli agenti lavorano costantemente in prima linea e a volte rischiano la loro incolumità e la loro stessa vita nel loro quotidiano servizio allo Stato: come mi è capitato di dire più volte, la Polizia penitenziaria è la prima sentinella della sicurezza dei cittadini", ha aggiunto.(Rin)