Milano: accoltellò 24enne in corso Garibaldi, difesa presenta ricorso al Riesame

- Alessandro Caravita, tramite il legale Mirko Perlino, ha presentato istanza al Tribunale del Riesame di Milano chiedendo la revoca della misura cautelare in carcere e in subordine la concessione degli arresti domiciliari. Il 21enne, figlio di uno dei fondatori di un storico gruppo ultrà della Curva Nord dell'Inter, si trova a San Vittore dallo scorso 7 giugno con l'accusa di tentato di omicidio per aver accoltellato un giovane la notte precedente al culmine di una lite in strada avvenuta in corso Garibaldi. Secondo la tesi difensiva Caravita avrebbe colpito con cinque coltellate la vittima per legittima difesa e quindi verrebbero meno l'esigenze cautelari. Di parere opposto invece era stato il gip che, dopo l'interrogatorio di garanzia, pur non convalidando l'arresto in flagranza differita, aveva disposto la custodia in carcere per il giovane, accogliendo la richiesta del pm di turno Roberto Fontana. L'udienza davanti ai giudici del Riesame è stata fissata per lunedì prossimo. (Rem)