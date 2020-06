Difesa: Iovino (M5s) su missioni internazionali, impegno italiano importante per pace e sicurezza

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’impegno italiano nelle missioni internazionale è “importante” per mantenere la pace e la sicurezza. Lo ha dichiarato in una nota il deputato del Movimento 5 Stelle Luigi Iovino, relatore del provvedimento per la commissione Difesa. "Oggi nelle commissioni riunite Esteri e Difesa abbiamo iniziato la discussione sulla Deliberazione del Consiglio dei ministri in merito alla partecipazione dell'Italia a ulteriori missioni internazionali per l'anno 2020, adottata il 21 maggio di quest'anno. La relazione analitica che abbiamo portato all'attenzione delle commissioni è fondamentale per avere un quadro delle missioni e degli interventi di cooperazione allo sviluppo in corso e per il pronunciamento del Parlamento sulla proroga deliberata dal Governo. Sono convinto che i nostri militari rappresentino un patrimonio inestimabile per garantire la pace, la sicurezza e la stabilità negli scenari del mondo più difficili e in quest'ottica ci approcciamo all'esame di questo provvedimento", ha precisato Iovino. (segue) (Res)