Difesa: Iovino (M5s) su missioni internazionali, impegno italiano importante per pace e sicurezza (2)

- "Come sottolineato anche dal ministro Di Maio l'impegno italiano è strategico per fini diplomatici nei rapporti con gli stati che lavorano negli stessi scenari in cui sono presenti contingenti italiani e soprattutto rappresenta un presidio fondamentale dal punto di vista geopolitico per il mantenimento degli equilibri che garantiscono la stabilità anche per il nostro Paese. Anche il ministro Guerini ha recentemente messo in evidenza lo spirito di sacrificio, la professionalità, il coraggio che i nostri ragazzi e ragazze in divisa, lontani dalle loro famiglie, hanno dimostrato nella difficile fase che abbiamo attraversato", ha aggiunto. "Negli scorsi mesi, ad esempio, abbiamo parlato del nostro contributo, con circa 500 militari, alla missione Irini a comando italiano che consentirà di vigilare al livello europeo sul rispetto dell'embargo delle armi verso la Libia allo scopo di agevolare la pacificazione del Paese e dell'intera area mediterranea", ha concluso Iovino. (Res)