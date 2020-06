Regno Unito: "The Telegraph", Australia e Nuova Zelanda dovrebbero essere alleati strategici

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Australia e la Nuova Zelanda dovrebbero diventare gli alleati internazionali più importanti del Regno Unito. E' questa l'opinione del quotidiano britannico "The Telegraph", esposta in un articolo oggi in concomitanza con l'inizio dei negoziati per gli accordi di libero scambio con i due paesi. Molti commentatori ritengono che questi colloqui per gli accordi di libero scambio saranno i più semplici e veloci dell'intera "era post-Brexit". L'Australia e la Nuova Zelanda supportano l'ingresso del Regno Unito nel Partenariato trans-Pacifico (Cptpp), del quale fanno parte anche il Canada, il Giappone e Singapore tra i vari paesi. Infatti, riporta il "Telegraph", i negoziatori australiani hanno già specificato che per loro l'accordo di libero scambio con il Regno Unito fa parte di un insieme di interessi più ampio. Tra questi interessi c'è appunto la partecipazione del Regno Unito nel Cptpp, e l'introduzione di una componente economica nell'accordo di coordinazione dell'intelligence tra Canada, Australia, Nuova Zelanda, Regno Unito e Stati Uniti – cosiddetto accordo dei "cinque occhi". (segue) (Rel)