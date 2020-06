Regno Unito: "The Telegraph", Australia e Nuova Zelanda dovrebbero essere alleati strategici (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro per il Commercio internazionale britannico, Liz Truss, ha annunciato il lancio dei negoziati con la Nuova Zelanda sottolineando sul suo profilo Twitter che "entrambe le nazioni condividono un forte supporto per il commercio libero e giusto". Regno Unito e Nuova Zelanda, ma anche Regno Unito e Australia, non si confronteranno però solo sul commercio durante i negoziati. Altri temi importanti sono i flussi migratori e le questioni di sicurezza nazionale. Secondo il "Telegraph" i tre paesi troveranno un accordo facilmente anche grazie alle similitudini tra i propri sistemi legali, culture del lavoro e quadri normativi. La cooperazione potrebbe però estendersi anche ad altre aree, come la proprietà intellettuale, accordi sull'ambiente e sull'economia digitale e promozione congiunta della cultura e delle arti. Australia e Nuova Zelanda hanno infatti il potenziale per diventare alleati fondamentali del Regno Unito. "Ci aspettano tempi eccitanti", conclude il quotidiano. (Rel)