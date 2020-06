Nord Macedonia: premier Spasovski, il 15 luglio sarà il giorno "della salvezza" del paese

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il 15 luglio, data delle prossime elezioni in Macedonia del Nord, sarà il giorno della "salvezza del paese". Lo ha detto il premier ad interim, Oliver Spasovski, in un messaggio pubblicato oggi su Facebook. Secondo Spasovski, il voto porterà all'adozione di decisioni importanti per il paese e per la sua salvezza dalla crisi economica portata dalla pandemia da Covid-19. "Il 15 luglio è il giorno in cui i cittadini confermeranno che il paese è sulla strada giusta, la strada dello sviluppo e del progresso, della crescita economica e dell'integrazione", ha scritto il premier. I cittadini macedoni in autoisolamento a causa del Covid-19 potranno votare il 13 luglio anziché il 15 dello stesso mese, come invece previsto per il resto della popolazione. E' quanto stabilito dalla Commissione elettorale centrale della Macedonia del Nord secondo quanto riporta la stampa locale. Il voto per il rinnovo del parlamento si terrà il 15 luglio dalle 7 del mattino alle 9 di sera in condizioni di sicurezza contro la diffusione del coronavirus, con un maggior numero di postazioni e la presenza di operatori sanitari nei seggi. (segue) (Seb)