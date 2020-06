Nord Macedonia: premier Spasovski, il 15 luglio sarà il giorno "della salvezza" del paese (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le persone considerate parte delle categorie più fragili, come anziani o malati cronici, potranno votare il 14 luglio evitando così possibili assembramenti. I tre giorni di voto saranno preceduti da una campagna elettorale che prenderà l'avvio il 24 giugno, secondo quanto prevedono i termini di legge. Una missione di osservatori dell'Organizzazione per la sicurezza e la cooperazione in Europa (Osce) sarà nella Macedonia del Nord il 19 giugno. Secondo quanto riporta la stampa locale, la missione Osce/Odihr (l'Ufficio per le istituzioni democratiche e i diritti umani dell'Osce) conta di essere pronta tre giorni dopo, ovvero il 22 giugno, per iniziare i lavori in vista delle prossime elezioni parlamentari nel paese. (Seb)