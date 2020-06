Speciale scuola: Meloni su maturità, tappa fondamentale quest’anno ancora più carica di significato

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La presidente di Fratelli d'Italia, Giorgia Meloni, ha augurato "il meglio agli studenti che affronteranno l’esame di maturità, una tappa fondamentale per la crescita di ogni persona e quest’anno ancora più carica di significato". Su Twitter Meloni aggiunge: "Il ritorno in sicurezza tra i banchi è l’emblema di un’Italia che non si è arresa e che affronta le sfide della vita con coraggio, impegno e voglia di vincere. In bocca al lupo, siamo tutti con voi!", conclude la leader di Fd'I. (Rin)