Speciale scuola: Gelmini (FI), notte prima degli esami iniziata il 5 marzo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Mariastella Gelmini, capogruppo di Forza Italia alla Camera dei deputati, in un'intervista a "Il Giornale" esprime "un grande in bocca al lupo a tutti" i ragazzi per gli esami di maturità. "Il problema è che la notte prima degli esami è cominciata il 5 marzo e non è ancora finita - spiega -. Abbiamo riaperto le discoteche ma l'istruzione resta al buio. E sulla ripartenza di settembre siamo in alto mare". Le paritarie? "Con Valentina Aprea, Marco Marin e altri deputati stiamo cercando di rimediare a questo sfascio", risponde. Sullo sfondo c'è l'Europa e ci sono i soldi del Recovery Fund. Un'opportunità? "Ci saranno specifiche risorse per l'istruzione digitale e per l'adeguamento, anche infrastrutturale, delle nostre scuole. Dipenderà da cosa vorrà fare il governo", sottolinea. La proposta dl Forza Italia? "Vogliamo trasformare i nostri istituti in veri e propri campus. L'epoca delle infornate di precari a prescindere dal merito va chiusa una volta per tutte", conclude. (com)