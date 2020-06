© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Ho dedicato tutta la mia vita alla scuola, da docente e da ministro: doverle chiudere per me è stato uno struggimento, una ferita che mi rimarrà dentro per sempre, quindi oggi sono felice di rivederle aperte”. Lo ha detto il ministro all'istruzione Lucia Azzolina dal'iits di Bergamo dove si è recata per il primo giorno degli esami di maturità. (Rem)