Milano: De Corato, 90/91 diventata linea dei delinquenti, Comune metta servizio polizia locale h24

- "Ancora un autista vittima di violenza sulla 90/91. Dopo tutto ciò che continua ad accadere sui mezzi Atm, in particolare su quelli di questa linea, mi domando cosa aspetti ancora il Comune di Milano a mettere, almeno sulla stessa, un servizio di sicurezza della polizia Locale h24". Lo afferma l'assessore regionale alla sicurezza, immigrazione e polizia locale, Riccardo De Corato in merito a quanto accaduto nella serata di ieri a bordo di un mezzo atm. "gli episodi di violenza su questa linea – prosegue l'esponente di Fratelli d'Italia - sono ormai la quotidianità e gli autori sono quasi sempre extracomunitari violenti e irascibili. Non è possibile che chi per lavoro si mette alla guida di un mezzo di linea debba anche gestire la sicurezza pubblica”. Esprimo la mia solidarietà in primis all'autista e poi anche a tutti i suoi colleghi che oggi dovranno lavorare con la paura di dover gestire qualche altro folle”. “La 90/91- conclude De Corato- è da sempre la linea dei milanesi, di chi lavora fino a tardi o dei ragazzi che rientrano dalle serate con gli amici, ma da troppo tempo è diventata la linea di spacciatori, ubriachi e delinquenti". (Com)