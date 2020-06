Ue: Dadone, grazie a questo governo cambio di passo dell'Europa

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In riferimento all'informativa del presidente del Consiglio Giuseppe Conte in vista del Consiglio europeo, il ministro per la Pubblica amministrazione, Fabiana Dadone, dichiara: "Parole importanti da Conte in Parlamento: grazie alla forza e alla visione di questo governo l’Europa sta pian piano prendendo coscienza della necessità di un cambio di passo nel nome della solidarietà e della condivisione di un destino". (Rin)