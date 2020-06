Governo: Salvini, scelga tra modello Genova e modello Cgil

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La scelta del governo "è tra il modello Cgil che fa ritardare i cantieri e il modello Genova per far ripartire subito: ora cancellare il codice degli appalti". Lo ha detto il segretario della Lega, Matteo Salvini, intervenendo nell’Aula del Senato dopo l’informativa del premier Giuseppe Conte sul prossimo Consiglio europeo. Salvini si è anche soffermato sul decreto imprese. “Se le banche non danno cosa devono, significa che il decreto è scritto male. Rivediamolo”, ha concluso.(Rin)