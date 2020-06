Regeni: primo luglio incontro tra Procura Roma e magistrati del Cairo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Si terrà il primo luglio un incontro, probabilmente in video conferenza, tra i magistrati della Procura di Roma e i colleghi della Procura generale del Cairo per fare luce sulla morte di Giulio Regeni, il giovane ricercatore italiano rapito il 25 gennaio 2016, giorno del quinto anniversario delle proteste di piazza Tahrir, e ritrovato senza vita il 3 febbraio successivo nelle vicinanze di una prigione dei servizi segreti egiziani. Come sottolineato dal segretario del Partito democratico (Pd), Nicola Zingaretti, in una lettera inviata al quotidiano “La Repubblica”, la notizia dell’incontro tra le due procure “è di grande rilevanza” e “conferma quanto il mantenimento di rapporti con l'Egitto sia utile per proseguire la ricerca della verità sul caso di Giulio Regeni”. (segue) (Res)